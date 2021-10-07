Тривала історія з продажем Ньюкасла, схоже, наближається до кінця.

Керівництво Ньюкасла узгодило основні деталі договору про передачу клубу інвестиційному фонду Саудівської Аравії, який ще з минулого літа намагався придбати "сорок", повідомляє Goal.

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Сторони сподіваються, що офіційно зможуть закрити угоду вже в четвер. Очікується, що президент Ньюкасла Майк Ешлі переконав потенційних власників викласти за клуб 350 млн євро.

Після 7- ми турів АПЛ Ньюкасл перебуває у зоні вильоту, набравши лише три очки.

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