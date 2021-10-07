Погба залишиться у Манчестер Юнайтед – француз спокусився на неймовірні гроші
15:28 - Читать на русском
Півзахисник МЮ Поль Погба має позахмарні фінансові апетити.
Поль Погба схиляється до підписання нового контракту з Манчестер Юнайтед, повідомляє L'Equipe.
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Французького півзахисника переконала нова угода із зарплатнею 470 тисяч євро на тиждень. Також на рішення Поля залишитись в МЮ вплинув прихід до табору манкуніанців Кріштіану Роналду, який, до слова, заробляє 580 тисяч євро.
Нагадаємо, чинний контракт Погба з Юнайтед завершується влітку. За чутками ЗМІ, у послугах футболіста були зацікавлені Реал та Ювентус.
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