Длительная история с продажей Ньюкасла, похоже, близится к концу.

Руководство Ньюкасла согласовало основные детали договора о передаче клуба инвестиционному фонду Саудовской Аравии, который еще с прошлого лета пытался приобрести "сорок", сообщает Goal.

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Стороны надеются, что официально смогут закрыть сделку уже в четверг. Ожидается, что президент Ньюкасла Майк Эшли убедил потенциальных владельцев выложить за клуб 350 млн евро.

После 7-ми туров АПЛ Ньюкасл находится в зоне вылета, набрав лишь три очка.

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