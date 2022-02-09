Перший тайм ознаменувався кумедною дуеллю Ласселса і Холгейта. Спочатку капітан Ньюкасла став жертвою рикошетів після удару захисника Евертона. Через хвилину все повторилося з точністю до навпаки – бив Ласселс, а Холгейт невдало підставився під відскок від поперечки.

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По перерві забивав лише Ньюкасл і лише у чужі ворота. Фрейзер замкнув навіс Сен-Максімена, а зимовий новачок Тріпп'єр ідеально виконав штрафний. "Сороки" нарешті вибралися із зони вильоту і "підтянули" Евертон – команда Віталія Миколенка має всього 3 очки запасу над 18 місцем.