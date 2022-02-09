Первый тайм ознаменовался забавной дуэлью Ласселса и Холгейта. Сначала капитан Ньюкасла стал жертвой рикошетов после удара защитника Эвертона. Через минуту все повторилось с точностью до наоборот – бил Ласселс, а Холгейт неудачно подставился под отскок от перекладины.

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После перерыва забивал только Ньюкасл и только в чужие ворота. Фрейзер замкнул навес Сен-Максимена, а зимний новичок Триппьер идеально исполнил штрафной. "Сороки" наконец-то выбрались из зоны вылета и "подтянули" Эвертон – команда Виталия Миколенко имеет всего 3 очка запаса над 18 местом.