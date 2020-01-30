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Ньюкасл домовився з Тоттенхемом щодо оренди Роуза, – The Telegraph

13:21 416 Читать на русском
Ньюкасл домовився з Тоттенхемом щодо оренди Роуза, – The Telegraph
Жозе Моурінью та Денні Роуз / Фото ФК Тоттенхем

Захисник Тоттенхема Денні Роуз найближчим часом покине Лондон.

Ньюкасл орендує Денні Роуза до завершення нинішнього сезону, повідомляє The Telegraph.

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За цією угодою Тоттенхем отримає близько 2 млн євро. Після приходу на тренерський місток Жозе Моурінью захисник рідше почав потрапляти до стартового складу "шпор". Чинний контракт Денні з Тоттенхемом розрахований до літа 2021 року.

В поточному сезоні АПЛ Роуз провів лише 12 матчів. Після 24-х турів АПЛ Тоттенхем перебуває на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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