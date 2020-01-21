Роуз влаштував розбірки з Моурінью на тренуванні

Захисник збірної Англії Денні Роуз залишився незадоволений своїм становищем у матчі останнього туру АПЛ, що й поспішив висловити тренеру.

Захисник лондонського Тоттенхема Денні Роуз вступив у перепалку з наставником команди Жозе Моурінью на недільному тренуванні "шпор", повідомляє видання Daily Mail.

Англійські гранди відмовляються від трансферу Заха – причина доволі банальна

29-річний захисник збірної Англії висловив свої претензії коучу з приводу непотрапляння у заявку на матч 23-го туру проти Уотфорда. Португалець вирішив поберегти свого гравця через травму спини, якої той зазнав напередодні, однак Роуз заявив, що готовий був вийти на поле. Відзначається, що деякі одноклубники були дуже незадоволені "розмовою на підвищених тонах" Денні.

Нагадаємо, окрім матчу проти Уотфорда Роуз пропустив і матч Кубка Англії проти Мідлсбро (2:1), який відбувся 14 січня. У поточному сезоні він зіграв за Тоттенхем 16 матчів у вісх турнірах, в яких відзначився двома асистами.

Ньюкасл на останній хвилині вирвав перемогу над Челсі, Арсенал не впорався з Шеффілд Юнайтед: 23-й тур АПЛ, матчі суботи