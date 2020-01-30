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Ньюкасл договорился с Тоттенхэмом об аренде Роуза, – СМИ

13:21 42 Читати українською
Ньюкасл договорился с Тоттенхэмом об аренде Роуза, – СМИ
Жозе Моуринью и Дэнни Роуз / Фото ФК Тоттенхэм

Защитник Тоттенхэма Дэнни Роуз в ближайшее время покинет Лондон.

Ньюкасл арендует Дэнни Роуза до заверення нынешнего сезона, сообщает The Telegraph.

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По этому соглашению Тоттенхэм получит около 2 млн евро. После прихода на тренерский мостик Жозе Моуринью защитник реже начал попадать в стартовый состав "шпор". Действующий контракт Дэнни с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне АПЛ Роуз провел лишь 12 матчей. После 24-х туров АПЛ Тоттенхэм находится на 6-й строчке турнирной таблицы.

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