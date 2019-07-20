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Ярмоленко не зміг допомогти Вест Хему здобути третє місце Азія Трофі-2019 – відеоогляд матчу проти Ньюкасла

17:09 97 Читать на русском
Ярмоленко не зміг допомогти Вест Хему здобути третє місце Азія Трофі-2019 – відеоогляд матчу проти Ньюкасла
Ньюкасл – Вест Хем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ньюкасл обіграв Вест Хем у матчі за 3-є місце Азія Трофі 2019. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариські матчі
Ньюкасл
1
1 : 0
0
Вест Хем
12:00 20:07:2019
завершено
 

Азія Трофі. Товариський турнір, матч за 3-є місце

Ньюкасл – Вест Хем – 1:0

Гол: Муто, 34

Ньюкасл обіграв безпорадний Вест Хем – Ярмоленко отримав знущальний вердикт від фанатів

Долю поєдинку вирішив гол Йошінорі Муто, забитий в середині першого тайму. Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі Вест Хема вперше за 9 місяців і провів на полі 45 хвилин.

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