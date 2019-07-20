Ярмоленко не зміг допомогти Вест Хему здобути третє місце Азія Трофі-2019 – відеоогляд матчу проти Ньюкасла

Англія — 16:39 3084
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Вулверхемптон здолав Манчестер Сіті у серії пенальті: Зінченко провів важкий матч, чемпіон Європи став героєм
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Манчестер Юнайтед обіграв Інтер на Міжнародному кубку чемпіонівЛіга чемпіонів — 16:32 307
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Ньюкасл обіграв безпорадний Вест Хем – Ярмоленко отримав знущальний вердикт від фанатівАнглія — 14:25 9949
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Алжир – чемпіон КАН-2019: успішний тренер, голеадор, шанувальник кокаїну та інші герої першого тріумфу за 29 роківОвертайм — 13:00 1308
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УЄФА покарав Україну за порушення в матчі проти збірної СербіїЗбірна України — 10:39 7582