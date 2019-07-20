Ярмоленко не смог помочь Вест Хэму добыть третье место Азия Трофи-2019 – видеообзор матча против Ньюкасла

Ньюкасл обыграл Вест Хэм в матче за третье место Азия Трофи 2019. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Азия Трофи. Товарищеский турнир, матч за 3-е место

Ньюкасл – Вест Хэм – 1:0

Гол: Муто, 34

Ньюкасл обыграл беспомощный Вест Хэм, а Ярмоленко получил печальный вердикт от фанатов

Судьбу поединка решил гол Йошинори Муто, забитый в середине первого тайма. Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма впервые за 9 месяцев и провел на поле 45 минут.