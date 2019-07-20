Ярмоленко не смог помочь Вест Хэму добыть третье место Азия Трофи-2019 – видеообзор матча против Ньюкасла

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Манчестер Юнайтед обыграл Интер на Международном кубке чемпионов
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Вулверхэмптон одолел Манчестер Сити в серии пенальти: Зинченко провел тяжелый матч, чемпион Европы стал героемАнглия — 16:43 783
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Ньюкасл обыграл беспомощный Вест Хэм, а Ярмоленко получил печальный вердикт от фанатовАнглия — 14:35 1745
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