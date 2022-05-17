Арсенал без шансів поступився Ньюкаслу у передостанньому турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

"Сороки" виглядали солідніше на фоні лондонців і більше заслужили на взяття воріт. Допоміг їм у цьому Вайт, який записав до свого пасиву автогол. Крапку поставив Гімараєс.

Арсенал бездарно програв Ньюкаслу, майже втративши шанси на ЛЧ – "сороки" переграли "канонірів" вперше за чотири роки

Поразка може стати для Арсенала фатальною. Щоб потрапити у зону Ліги чемпіонів, "канонірам" в останньому турі потрібно обіграти Евертон та сподіватись на фіаско Тоттенхема з Норвічем.

Позитивним програш підопічних Артети є для Челсі, які таким чином отримали місце у груповому етапі ЛЧ.