Арсенал без шансов уступил Ньюкаслу в предпоследнем туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

"Сороки" выглядели солиднее на фоне лондонцев. Хозяева больше заслужили взятие ворот, а помог им в этом Уайт, который записал в свой пассив автогол. Точку поставил Гимараес.

Арсенал бездарно проиграл Ньюкаслу, почти упустив шансы на ЛЧ – "сороки" переиграли "канониров" впервые за четыре года

Поражение может стать для Арсенала роковым. Чтобы попасть в зону Лиги чемпионов, "канонирам" в последнем туре нужно обыграть Эвертон и надеяться на фиаско Тоттенхэма с Норвичем.