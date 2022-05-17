Челси квалифицировался в Лигу чемпионов: видео голов и обзор матча Ньюкасл – Арсенал – 2:0
08:56 - Читати українською
Арсенал без шансов уступил Ньюкаслу в предпоследнем туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
"Сороки" выглядели солиднее на фоне лондонцев. Хозяева больше заслужили взятие ворот, а помог им в этом Уайт, который записал в свой пассив автогол. Точку поставил Гимараес.
Арсенал бездарно проиграл Ньюкаслу, почти упустив шансы на ЛЧ – "сороки" переиграли "канониров" впервые за четыре года
Поражение может стать для Арсенала роковым. Чтобы попасть в зону Лиги чемпионов, "канонирам" в последнем туре нужно обыграть Эвертон и надеяться на фиаско Тоттенхэма с Норвичем.
Позитивным проигрыш подопечных Артеты является для Челси, которые таким образом получили место в групповом этапе ЛЧ.
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