"Це були чудові і дуже емоційні три роки. Хотів сказати величезне спасибі всім: президенту, тренерам, усім футболістам, з якими мені довелося грати, всьому персоналу. Особлива подяка вболівальникам, без вас футбол був би нецікавим. Дякую всім, хто вірив у мене і в нашу команду. Я радий, що був частиною цієї родини", – написав Нурієв на своїй сторінці у Facebook.

Нурієв може стати одноклубником Морозюка у турецькій Суперлізі

Зазначимо, що саме Анатолій був найкращим бомбардиром Миная у минулому сезоні, відзначившись 10 голами та 1 асистом в 22 зустрічах УПЛ.

Додамо, що результативні здобутки Нурієва не допомогли закарпатцям врятуватись від вильоту з УПЛ. У пресі також були чутки, що Минай у випадку вильоту з УПЛ припинить своє існування, але клуб все ж заявився на Першу лігу.

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