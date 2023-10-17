"Сначала Йовичевича уволили, который неплохо работал, теперь ван Леувена. Ну они и цирк устроили.

Ван Леувен установил антирекорд Шахтера времен Независимости

Вообще странно, что его сняли после волевой победы над Антверпеном. Если и увольнять, то это надо было делать до матча в Бельгии, а не теперь.

Неужели за ван Леувена никто не заступился из футболистов? Должно быть какое-то равноправие, елки-палки. Я могу только посочувствовать ван Леувену. Он только пришел в Шахтер, проработал 12 матчей и его сразу убрали. Что теперь будет с Шахтером, я не знаю", – цитирует Сабо Sport-Express.

Напомним, накануне Шахтер неожиданно отправил в отставку Патрика ван Леувена. Обязанности главного тренера будет исполнять спортивный директор клуба Дарио Срна.

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