"Ну що, Кікі, немає бананів?": темношкірий легіонер Динамо Брест розповів про жарти Мілевського

Захисник брестського Динамо Габі Кікі розповів про дружбу з українським нападником Артемом Мілевським.

"Артем – мій найкращий друг. І коли йде матч, Міля – та людина, на яку потрібно орієнтуватися. У нього є характер. Ми багато жартуємо один з одного. Після тренувань в роздягальні у нас зазвичай лежить багато фруктів. Одного разу Міля побачив гору бананів. Він взяв величезне гроно і сказав, що нікому їсти їх не можна. Банани – для Кікі.

"О, наша людина їде в команду", – Мілевський пригадав алкогольні пригоди легіонера, з яким він грав у Динамо

А на наступний день бананів не виявилося. Він підійшов до мене і зі сміхом запитав: "Ну що, Кікі, немає бананів?". А я з рюкзака дістаю банан і кажу: "Є! Тримай".

Я з нього жартую інакше. Всі ж знають, що Міля не любить програвати. Якщо він помиляється на тренуваннях або в іграх з передачами, фінтами, я завжди кажу: "Міля – слабкий футболіст". Він у відповідь заводиться: "Кікі! Я тебе вб'ю зараз, Кікі!". Але так варто жартувати, коли Артем не дуже засмучений.

Мілевський – великий гравець, який досяг у футболі того, чого я ще не зміг. І я поважаю його як великого брата. Артем мною опікується. Нещодавно я опублікував в інстаграмі фотографію з Мілею і написав, що це мій друг. Люди почали писати не дуже приємні речі, що він не може бути моїм другом, що він расист. Але це ревнощі і заздрість. Всі хочуть бути поруч з такою людиною", – сказав Кікі в інтерв'ю Трибуна.

"Перехід у Динамо відбувся з подачі Суркіса": батько Караваєва – про Шахтар, Шеву, футболку Роналду і відмову від Росії