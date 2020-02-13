"Ну что, Кики, нет бананов?": темнокожий легионер Динамо Брест рассказал о шутках Милевского

Защитник брестского Динамо Габи Кики рассказал о дружбе с украинским нападающим Артемом Милевским.

"Артем – мой лучший друг. И когда идет матч, Миля – тот человек, на которого нужно ориентироваться. У него есть характер. Мы много шутим друг над другом. После тренировок в раздевалке у нас обычно лежит много фруктов. Однажды Миля увидел гору бананов. Он взял огромную гроздь и сказал, что никому есть их нельзя. Бананы – для Кики.

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А на следующий день бананов не оказалось. Он подошел ко мне и со смехом спросил: "Ну что, Кики, нет бананов?". А я из рюкзака достаю банан и говорю: "Есть! Держи".

Я над ним шучу иначе. Все же знают, что Миля не любит проигрывать. Если он ошибается на тренировках или в играх с передачами, финтами, я всегда говорю: "Миля – слабый футболист". Он в ответ заводится: "Кики! Я тебя убью сейчас, Кики!". Но так стоит шутить, когда Артем не очень расстроен.

Милевский большой игрок, достигший в футболе того, чего я еще не смог. И я уважаю его как большого брата. Артем меня опекает. Недавно я выложил в инстаграм фотографию с Милей и написал, что это мой друг. Люди начали писать не очень приятные вещи, что он не может быть моим другом, что он расист. Но это ревность и зависть. Все хотят быть рядом с таким человеком", – сказал Кики в интервью Трибуна.

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