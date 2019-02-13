Нойєр відновився від травми і готується до матчів проти Аугсбурга та Ліверпуля

Воротар і капітан мюнхенської Баварії Мануель Нойєр готовий допомогти команді в найближчих матчах.

32-річний голкіпер повністю відновився від травми і зможе зіграти у найближчих матчах проти Аугсбурга в Бундеслізі та проти Ліверпуля у Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт клубу з посиланням на слова головного тренера мюнхенців Ніко Ковача.

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Нагадаємо, Мануель пошкодив руку на тренуванні команди 1 лютого.

"Тренувалися всі, крім Ар'єна Роббена і Корентена Толіссо, включаючи Мануеля Нойєра. Він в порядку і може зіграти в п'ятницю проти Аугсбурга", – заявив Ковач.

Вже 19 лютого Ліверпуль прийматиме Баварію в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Початок о 22:00.

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