Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Від неймовірно перспективних юніорів до визнаних суперзірок. Топ-11 гравців, за грою яких варто та треба спостерігати на першій стадії плей-офф Ліги чемпіонів, склав культовий журнал FourFourTwo.

Ніколо Дзаньйоло (Рома)

Чимало фанів Роми були розлючені через рішення клубу продати Раджу Наінгголана в Інтер минулого літа, але з кожним тижнем ця угода виглядає все більш катастрофічною для "нерадзуррі". І не лише тому, що Наінгголан провів лише 10 матчів у Серії А та в більшості з них виглядав блідою тінню себе найкращих часів, а й через Дзаньйоло – частину угоди з переїзду бельгійця на Сан-Сіро, який став справжнім відкриттям в італійській столиці.

ПСЖ без Неймара проти феєричного МЮ Сульшера та битва рівних суперників у Римі – анонс перших матчів 1/8 фіналу ЛЧ

Сильний, швидкий і технічно обдарований 19-річний хавбек, виступи якого є справжнім видовищем у цьому сезоні. Колишній тренер Інтера Стефано Веккі порівняв його зі Стівеном Джеррардом і Френком Лемпардом, а сам Дзаньйоло збирається продемонструвати європейській аудиторії на що він здатен вже проти Порту.

Танге Ндомбеле (Ліон)

Ліон навряд можна назвати найстабільнішою командою континенту, але в "свій" день вони можуть показати захоплюючий футбол – Манчестер Сіті та ПСЖ уже переконалися в цьому впродовж сезону. Атакувальне тріо в складі Набіля Фекіра, Мемфіса Депая та Бертрана Траоре потрапляє на передовиці газет завдяки своїм позиціям, але пара в центрі поля з Хуссема Ауара та Ндомбеле насправді найсильніша ланка команди Бруно Женезіо.

Півзахисник стилю box-to-box, який чудово виглядає і у відборі, і в переходах в атаку, потужний Ндомбеле зі своїм умінням переводити м'яч може створити справжні проблеми Барселоні, яка періодично цьогоріч виглядає вразливою для контратак.

Жуніор Вінісіус (Реал)

Минулого літа Мадрид вирішив не підписувати гучну заміну Кріштіану Роналду, що тоді виглядало помилкою. Однак, є ознаки, що команда Санті Соларі починає зводитися на ноги, а це погана новина для опонентів по 1/8 фіналу ЛЧ із Аякса та решти можливих суперників до кінця сезону.

Після переїзду з Фламенго Вінісіус вийшов у старті 13 разів, але перші враження позитивні. Хвилюючий бразильський нападник упродовж останнього часу перебуває у чудовій формі та тепер буде відчайдушно намагатися справити враження на європейській сцені після лише двох виступів на груповому етапі.

Джейдон Санчо (Борусія Д)

Санчо став зіркою, що сходить? європейського сезону, забивши 7 голів і віддавши 10 асистів у своїй першій кампанії у статусі регулярного гравця основи на професійному рівні. Борусія перебуває на приголомшливій позиції у Бундеслізі та може зробити першу перемогу в турнірі з 2012 року головним пріоритетом, але п'ятиочкова перевага є достатньою, щоб маневрувати та спробувати добитись чогось і в Лізі чемпіонів.

Швидкий, вмілий та неймовірно зрілий для свого віку Санчо позмагається з Беном Девісом чи Денні Роузом на Уемблі найближчої середи.

Ліонель Мессі (Барселона)

Це, мабуть, найочевидніший вибір, але аргентинець перебуває посеред чергового приголомшливого індивідуального сезону, тому буде цікаво поспостерігати за його зусиллями виграти перший із 2015 року кубок Ліги чемпіонів. Несподіваний виліт від Роми минулого сезону ознаменував третій рік поспіль, коли Барса не змогла просунутися далі стадії чвертьфіналів.

Зайве казати, що Мессі буде невід'ємною частиною з виконання великого завдання. Упродовж останніх місяців аргентинець не подавав жодних ознак уповільнення, але, враховуючи, що йому буде 32 на старті сезону 2019/20, всі ми повинні спостерігати його в дії, поки він ще на піку своєї сили.

Маттейс Де Лігт (Аякс)

Френкі де Йонг узгодив перехід у Барселону в липні, а ось майбутнє Де Лігта (на думку деяких оглядачів, ще більш перспективного, ніж його одноклубник) зависло в повітрі. Барселону, Манчестер Сіті, Ювентус і ПСЖ пов'язували з центрбеком-юніором, який стверджує, що сфокусований виключно на матчах Аякса в другій половині сезону.

Представник Ередивізі не виступав на цій стадії турніру з 2006-го, а ще на їхньому боці багато нейтральних уболівальників, яким набридло домінування Реала в олдскульному стилі на європейській арені. Якщо Де Лігт зможе успішно "вимкнути" Каріма Бензема, то Аякс зможе пройти далі.

Ян Облак (Атлетіко)

Можливо, єдина людина, яка може конкурувати з Давідом Де Хеа за звання найкращого голкіпера планети, Облак проводить ще один прекрасний сезон. На відміну від Де Хеа, словенець має чудову підмогу від лінії оборони, але і він сам відіграв значну роль у 16-ти "сухих" поєдинках "матрацників" у цьому сезоні.

Обидві дуелі Атлетіко з Ювентусом, вочевидь, будуть жорсткими з малою кількістю голів, що виводить на перший план кілька деталей. Облак у рамці воріт іспанців – чудовий шанс не дати забити Кріштіану Роналду та Ко.

Леандро Паредес (ПСЖ)

Коли в грудні стали відомі пари 1/8 фіналу, то жереб ПСЖ виглядав вдалим. Але з того часу Манчестер Юнайтед переродився під керівництвом Уле Гуннара Сульшера, а лідер Ліги 1 потрапив до травматичної кризи, жертвами якої стали Неймар і Марко Верратті (а також Едінсон Кавані – Футбол 24).

Паредес прибув на Парк де Пренс лише минулого місяця, але, схоже, він вийде в старті; збитого нашвидкоруч тріо Маркіньйоса, Анхеля Ді Марії та Юліана Дракслера може бути достатньо для внутрішнього змагання, але рівень ЛЧ інший. Те, як Паредес грає в центрі поля, може мати велике значення для визначення переможця цієї пари.

Набіль Бенталеб (Шальке)

Після регулярних виходів в основі в перший сезон Маурісіо Почеттіно в Тоттенхемі Бенталеб опинився в опалі в сезоні 2015/16. Розчарований лише двома появами в старті за час, коли північні лондонці боролися за чемпіонський титул, півзахисник пішов в річну оренду до Шальке.

Нині Бенталеб – гравець "кобальтових" на постійній основі та є одним із провідних виконавців у цьому сезоні. Якщо Шальке збирається попсувати крові Манчестер Сіті, то треба, щоб алжирець був на вершині своєї гри.

Пепе (Порту)

Провівши різдвяний період у статусі вільного агента після розриву контракту з Бешикташем у грудні, Пепе повернувся до Порту, з яким він здобув два чемпіонських титули і Кубок Португалії в середині 2000-х.

Хоч йому і виповниться 36 за два тижні, сильний центральний оборонець не втратив ні голоду, ні агресії, які стали його візитною карткою у 10-річний період в Реалі. Багатьох втомили його вчинки під час фінального періоду на Бернабеу, але індивідуальну битву з римлянином Едіном Джеко на першій стадії плей-офф буде цікаво переглянути.

Кріштіану Роналду (Ювентус)

18 голів Роналду допомогли Ювентусу створити 11-очковий гандикап на вершині Серії А, але португальця купували на для трофеїв на внутрішній арені. Натомість уболівальники "б'янконері" сподіваються, що 5-разовий переможець Ліги чемпіонів стане лише другим після Кларенса Зеєдорфа гравцем, який підніме трофей над головою із трьома різними клубами.

Для початку хлопці Макса Аллегрі повинні пройти мадридський Атлетіко в 1/8 фіналу – команду якраз із тих суперників, проблеми в грі з якими й має вирішити підписання Роналду. Тому на 34-річного форварда буде чималий тиск, та, на щастя для Ювентуса, за таких ситуацій він цвіте.

Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років