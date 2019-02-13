Нойер восстановился от травмы и готовится к матчам против Аугсбурга и Ливерпуля

Вратарь и капитан мюнхенской Баварии Мануэль Нойер готов помочь команде в ближайших матчах.

32-летний голкипер полностью восстановился от травмы и сможет сыграть в ближайших матчах против Аугсбурга в Бундеслиге и против Ливерпуля в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт клуба со ссылкой на слова главного тренера мюнхенцев Нико Ковача.

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Напомним, Мануэль повредил руку на тренировке команды 1 февраля.

"Тренировались все, кроме Арьена Роббена и Корентена Толиссо, включая Мануэля Нойера. Он в порядке и может сыграть в пятницу против Аугсбурга", – заявил Ковач.

Уже 19 февраля Ливерпуль будет принимать Баварию в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало в 22:00.

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