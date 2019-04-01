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Борусія Д зазнала важких кадрових втрат перед матчем з Баварією

15:08 394 Читать на русском
Борусія Д зазнала важких кадрових втрат перед матчем з Баварією
Борусія Д / twitter

Дортмундці, схоже, не у найсильнішому складі зіграють матч проти Баварії.

 

Як повідомляє офіційний сайт "джмелів", захисник Ашраф Хакімі зламав стопу та, вочевидь, пропустить залишок сезону в Бундеслізі. Окрім цього, наразі невідомо на який термін вилетів оборонець Абду Діалло, який також перебуває у лазареті Борусії Д.

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Наразі лікарі не можуть точно сказати, чи зможе поляк Лукаш Піщек відновитися до матчу проти Баварії. Таким чином, дортмундцям у матчі з мюнхенцями, напевно, не зможуть допомогти троє ключових захисників.

Зазначимо, що матч 28-го туру Бундесліги між Баварією та Борусією Д зіграють у суботу, 6 квітня. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:30 за Києвом. Після 27 матчів Борусія Д випереджає Баварія на два очки та лідирує у чемпіонаті Німеччини.

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