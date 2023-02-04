"Якби я розповідав про це зараз, я б розпочав спочатку: в Катарі. Там багато чого зійшлося. Після вильоту з ЧС-2022 я сидів тут, вдома, і відчував себе справжнім лайном. Спочатку я не хотів дивитися матчі Чемпіонату світу. Я не міг цього витримати.

Баварія збрехала про діагноз Нойєра, – джерело

Тож я пробіг десять кілометрів у перший день і ще раз на другий. Який воротар пробігає десять кілометрів два дні поспіль? Інші звертаються до психологів, я ж на третій день бігав, ходив у походи, а на четвертий – на лижні прогулянки з близькими друзями з тутешніх країв (Ісландії, де Нойєр проводив свій відпочинок – прим.).

Я катаюся на лижах вже понад 30 років, тому для мене це все одно, що сходити по хліб. Вдягнули спорядження, піднялись на гору і спустились по схилу. Під снігом було щось, що зупинило мене", – наводить слова Нойєра Kicker.

Нагадаємо, після вильоту Німеччини з ЧС-2022 Нойєр вирушив у відпустку і травмувався. Голкіпер Баварії через перелом ноги пропустить залишок сезону 2022/23.

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