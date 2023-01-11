Після ЧС-2022 Мануель Нойєр зламав ногу, катаючись на лижах під час короткої відпустки. Баварія оголосила про перелом правої гомілки Нойєра, і це неправдива інформація.

Нойєр зламав ногу на відпочинку і вилетів до кінця сезону

Як стверджує Bild, насправді воротареві був діагностований відкритий перелом великогомілкової і малогомілкової кісток. Такі пошкодження займуть набагато більше часу на відновлення.

Згідно з джерелом, оточення Мануеля не заперечувало цей "неофіційний" діагноз, коли близьким до воротаря людям було поставлене це питання.

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