Баварія збрехала про діагноз Нойєра – джерело
Фактичний діагноз воротаря Баварії Мануеля Нойєра відрізняється від "офіційного".
Після ЧС-2022 Мануель Нойєр зламав ногу, катаючись на лижах під час короткої відпустки. Баварія оголосила про перелом правої гомілки Нойєра, і це неправдива інформація.
Нойєр зламав ногу на відпочинку і вилетів до кінця сезону
Як стверджує Bild, насправді воротареві був діагностований відкритий перелом великогомілкової і малогомілкової кісток. Такі пошкодження займуть набагато більше часу на відновлення.
Згідно з джерелом, оточення Мануеля не заперечувало цей "неофіційний" діагноз, коли близьким до воротаря людям було поставлене це питання.
Воротар Роми захоплював Пеле: потягнув унікальний пенальті, отримав футболку легенди та відмовився стати одноклубником