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Нойєр пояснив, чому гравці захисної ланки не мають шансів проти Роналду і Мессі у голосуванні за "Золотий м'яч"

13:17 404 Читать на русском
Нойєр пояснив, чому гравці захисної ланки не мають шансів проти Роналду і Мессі у голосуванні за "Золотий м'яч"
Мануель Нойєр / Reuters

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр поділився думками щодо пріоритетів, які стають ключовими у виборі найкращого гравця планети.

"Цьогоріч ван Дейк посів друге місце. Те, що я, воротар, посів третє місце в 2014 році – теж не нормально.

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Але що ви здебільшого вибираєте для перегляду на YouTube або в Instagram? Хороші відбори і єдиноборства чи голи Мессі і Роналду? Ось чому перемагають нападники", – розповів Нойєр у коментарі Kicker.

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Нагадаємо, у 2019 році "Золотий м'яч" вшосте виграв форвард Барселони Ліонель Мессі і став одноосібним рекордсменом. У Роналду на один трофей менше, а останнім представником захисної ланки, який здобував перемогу був Фабіо Каннаваро у 2006-му.

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Теги
Мануель Нойєр Мануель Нойєр Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Баварія Баварія Німеччина Золотий м'яч
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