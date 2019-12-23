Нойєр пояснив, чому гравці захисної ланки не мають шансів проти Роналду і Мессі у голосуванні за "Золотий м'яч"

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр поділився думками щодо пріоритетів, які стають ключовими у виборі найкращого гравця планети.

"Цьогоріч ван Дейк посів друге місце. Те, що я, воротар, посів третє місце в 2014 році – теж не нормально.

Рамос запропонував ввести ще один "Золотий м'яч" – лише для двох гравців

Але що ви здебільшого вибираєте для перегляду на YouTube або в Instagram? Хороші відбори і єдиноборства чи голи Мессі і Роналду? Ось чому перемагають нападники", – розповів Нойєр у коментарі Kicker.

"Чого Мессі реально досягнув з Барселоною у цьому сезоні?" – Бєланов вважає "Золотий м'яч" аргентинця незаслуженим

Нагадаємо, у 2019 році "Золотий м'яч" вшосте виграв форвард Барселони Ліонель Мессі і став одноосібним рекордсменом. У Роналду на один трофей менше, а останнім представником захисної ланки, який здобував перемогу був Фабіо Каннаваро у 2006-му.