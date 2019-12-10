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Рамос запропонував ввести ще один "Золотий м'яч" – лише для двох гравців

10:53 300 Читать на русском
Рамос запропонував ввести ще один "Золотий м'яч" – лише для двох гравців
Серхіо Рамос / ФК Реал Мадрид

Капітан Реала Серхіо Рамос вважає, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду перебувають на іншому щаблі, ніж усі інші футболісти світу.

Нагадаємо, 2 грудня 2019 року Мессі отримав свій 6-й "Золотий м'яч", ставши одноосібним рекордсменом за цим показником. У Кріштіану Роналду 5 аналогічних нагород.

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"Вважаю, що вони могли зробити два "Золотих м'ячі". Один – для Кріштіану Роналду або Лео Мессі, залежно від їхніх результатів протягом сезону, а інший – для решти футболістів. Зрештою, таке рішення було б кращим для футболу", – передає слова Рамоса TUDN.

Зауважимо, сам Рамос за підсумками 2019 року не потрапив у топ-30 номінантів.

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Теги
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