"Чого Мессі реально досягнув з Барселоною у цьому сезоні?" – Бєланов вважає "Золотий м'яч" аргентинця незаслуженим

Легендарний форвард Динамо Ігор Бєланов, який здобував "Золотий м'яч-1986", розкритикував перемогу Ліонеля Мессі у цьогорічному голосуванні.

"Сьогодні у футболі є чимало по-справжньому класних гравців – крім Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду, це Вірджил ван Дейк, Садьйо Мане, Кіліан Мбаппе, Мохамед Салах, Роберт Лєвандовскі. Але те, що відбувається упродовж одинадцяти останніх років, чесно кажучи, вже набридло: "Золотий м'яч" виграє то Мессі, то Роналду. А потім знову: то Роналду, то Мессі.

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Певна річ, обидва виступають в найкращих клубах чемпіонатів Іспанії і Італії – Барселоні і Ювентусі, ігри за участю яких регулярно показують по телебаченню. Мабуть, через це ми недостатньо бачимо в справі інших гідних кандидатів. Так можна і втратити людей, які дійсно заслуговують почесного трофею. Особисто мені складно зрозуміти, чим керуються журналісти, віддаючи свої голоси за того чи іншого кандидата.

Якщо взяти показники того ж Мессі в цьому календарному році, то так і хочеться запитати: чого він реально досягнув з Барселоною, крім як перемоги в іспанській Примері? Очевидно, що "синьо-гранатові" – найкраща команда в Іспанії, і аргентинець може забивати в її складі м'ячі цілими мішками! А ось на міжнародній арені з каталонським клубом цей футболіст вибув з Ліги чемпіонів на стадії півфіналу, а зі збірною Аргентини нічого не показав, посівши лише третє місце на Кубку Америки.

Так, Мессі – футболіст від Бога і наділений незвичайним талантом. Він в повному порядку, як, втім, і Кріштіану Роналду. Але не можна ж весь час тільки їх виділяти! Не повинно бути так, що аргентинець отримає десять "Золотих м'ячів", а португалець шість або сім! Це вже явний перебір. Не варто забувати і про інших гравців, в тому числі і тих, які виступають в інших національних чемпіонатах. Згадаймо, на початку нинішнього десятиліття найкращим футболістом Європи повинен був стати іспанець Андрес Іньєста, однак цього не сталося. Тоді я і задумався: що ж відбувається? Гегемонія двох гравців, зізнатися, виглядає вже смішно. Коли я був гравцем, конкуренція в суперництві за "Золотий м'яч" була значно більшою", – розповів Бєланов у інтерв'ю UA-football.

Нагадаємо, цьогорічна перемога зробила Мессі одноосібним рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" – шість проти п'яти у Кріштіану Роналду.

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