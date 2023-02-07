Йозуа Кімміх може відібрати у Мануеля Нойєра капітанську пов'язку з початку нового сезону.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн не виключає, що позбавить Мануеля Нойєра капітанської пов'язки з початку сезону 2023/24. Як інформує Bild, у цьому випадку новим капітаном мюнхенців стане універсальний півзахисник Йозуа Кімміх.

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Кімміх є першим гравцем, з яким контактує і радиться Нагельсманн, і ця ситуація не подобається Нойєру.

Раніше Kicker повідомляв, що складні відносини між тренером і Мануелем остаточно зіпсувалися після звільнення тренера воротарів Баварії Тоні Топаловіча. У своєму інтерв'ю Нойєр розкритикував мюнхенський клуб за це рішення.

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