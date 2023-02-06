Конфлікт з керманичем "посприяв" літньому відходу Роберта Лєвандовскі у Барселону, а тепер розпалюється війна з Мануелем Нойєром, повідомляє Kicker.

Нагельсманн мав претензії і наприкінці січня позбувся тренера воротарів Тоні Топаловіча, який дружив з Нойєром. Капітан Баварії відразу відповів різким інтерв'ю, розкритикувавши клуб за неповагу до культового фахівця. Нагельсманн очікувано сприйняв витівку підопічного без особливого захвату: "Я б ніколи не давав таке інтерв'ю".

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Втім, це був далеко не перший момент конфронтації між Нойєром і Нагельсманном. 36-річному кіперу давно не подобалось, що тренер більше спілкується з командою через Йозуа Кімміха, а йому приділяє крихти уваги. Деякі гравці стали на бік Нойєра, обговорюючи напружену ситуацію в колективі.

Нагадаємо, після вильоту Німеччини з ЧС-2022 капітан Баварії вирушив у відпустку і травмувався, катаючись на лижах (також сумнівний інцидент в очах клубу). Нойєр через перелом ноги пропустить залишок сезону, а мюнхенцям довелося екстрено запрошувати Яна Зоммера з гладбахської Борусії.

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