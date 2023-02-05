В останньому матчі 19-го туру зійшлись Вольфсбург і Баварія. Мюнхенці розгубили всю свою турнірну перевагу, зігравши у трьох матчах поспіль унічию. Як наслідок, Уніон вже випереджав "Ротен" на два пункти і чергова невдача команди Юліана Нагельсманна могла коштувати команду першого місця. "Вовки" у попередньому турі поступились Вердеру, обірвавши 10-матчеву безпрограшну серію, тож планували реабілітуватись перед рідними вболівальниками.

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Баварія вийшла вперед вже на 9-й хвилині. Коман забив дещо курйозний гол – потужний удар з далеку, Мюллєр намагався замкнути, але пролетів повз сферу, яка без його допомоги влетіла у нижній кут воріт.

За 5 хвилин Кінгсл оформив дубль: пас з центра поля на Канселу (дебютний у Бундеслігі і другий за Баварію), португалець навісив у воротарський і Коман з лету замкнув у протихід Кастелсу.

Ще до середини першого тайму Баварія вела 3:0 – Мюллєр вдало замкнув навіс головою (цікаво, що ймовірність цього гола складала лише 5%). Ніко Ковач одразу знайшов винуватця такого провалу і вже на 30-й хвилині замінив Лакруа. Французький захисник довго не міг прийти до тями від такого рішення і тривалий час просто сидів у підтрибунному приміщенні – Гілявогі навіть довелось заспокоювати співвітчизника. Так чи інакше, але заміна спрацювала – Камінскі на останній хвилині тайму розмочив рахунок.

По перерві ван де Вен замикав навіс з кутового – Девіс заблокував політ сфери. У наступній атаці Сванберг не влучив по м'ячу, пробиваючи практично у порожні ворота – Зоммер валився в інший бік. На 54-й хвилині Кіміх заробив другу жовту картку за те, що завалив Арнольда і залишив гостей у меншості (до слова, це вилучення стало першим для Кінгслі у дорослій кар'єрі).

В середині другої сорокап'ятихвилинки Мусіала обійшов низку захисників і, здавалось, у безнадійній ситуації зумів пробити повз голкіпера. За десять хвилин до завершення матчу Сванберг з гострого кута прошив Зоммера, знову запаливши інтригу у матчі. За трохи Вольфсбург забив втретє, але арбітр зафксував офсайд і пішов переглядати VAR, який підтвердив положення поза грою.

Як наслідок, Баварія повернулась на вершину турнірної таблиці, набравши 40 очок. Вольфсбург з 29-ма пунктами – сьомий.

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