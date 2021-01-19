Український півзахисник Олександр Нойок готується до зміни громадянства.

"Нойку подобається в Білорусі – купив багато квартир у Мінську": Хобленко сумує за екс-партнерами по Динамо Брест

У 28-річного екс-гравця Динамо Брест найближчим часом може з'явиться білоруський паспорт, повідомляє Telegram-канал "Родны футбол. Футбол Беларусi".

Як зазначалось раніше, Олександр продовжить кар'єру в Оренбурзі, який тренує екс-тренер брестського клубу Марцел Лічка. За версією джерела, перехід в російський клуб – головна причина зміна громадянства, адже білоруські футболісти не вважаються легіонерами у чемпіонаті Росії.

Нагадаємо, Оренбург – один з лідерів другого за силою російського дивізіону і претендує на підвищення у класі.

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