Російський Оренбург зацікавлений у підписанні Олександра Нойока, який нещодавно став вільним агентом після відходу з Динамо Брест.

Вже екс-півзахисник Динамо Брест отримав ще один варіант продовження кар'єри в Росії. Місцевий Оренбург, який виступає у ФНЛ (другий дивізіон), налаштований скласти конкуренцію Крильям Совєтов у боротьбі за 28-річного українця.

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Головним тренером Оренбурга є чеський фахівець Марцел Лічка, який у 2019 році привів Динамо Брест до чемпіонства Білорусі. Саме через успішну роботу Нойока під керівництвом Лічки ймовірність переходу оцінюється доволі високо, інформує Матч ТВ.

Також джерело зазначає, що вихованець Шахтаря має й інші варіанти продовження кар'єри. Щоправда, окрім вже згадуваного самарського клубу, імена інших претендентів на гравця не уточнюються.

До слова, Оренбург наразі посідає 3 місце у ФНЛ та претендує на підвищення у класі.

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