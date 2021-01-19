Украинский полузащитник Александр Нойок готовится к смене гражданства.

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У 28-летнего экс-игрока Динамо Брест в ближайшее время может появиться белорусский паспорт, сообщает Telegram-канал "Родны футбол. Футбол Беларусi".

Как отмечалось ранее, Александр продолжит карьеру в Оренбурге, который тренирует экс-тренер брестского клуба Марцел Личка. По версии источника, переход в российский клуб – главная причина смены гражданства, ведь белорусские футболисты не считаются легионерами в чемпионате России.

Напомним, Оренбург – один из лидеров второго по силе российского дивизиона и претендует на повышение в классе.

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