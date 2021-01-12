"Нойку подобається в Білорусі – купив багато квартир у Мінську": Хобленко сумує за екс-партнерами по Динамо Брест
Нападник СК Дніпро-1 Олексій Хобленко пригадав період виступів за білоруську команду.
"Сумую дуже за колективом. Знаю, що йдуть всі з команди. Можливо, команди більше не буде, Динамо Брест розформують.
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Мілевський пішов, не буде хороших футболістів. Буде міська команда. Президент буде в брестському Русі – це його особиста команда.
Якщо десь посидимо, Мілевський завжди міг заплатити за рахунок. Я не знаю, хто скільки заробляв, але якщо сидить в компанії 8 людей, рахунок приходить тисяча доларів, а платить одна людина.
Нойок прижився в Білорусі. Йому подобається там. Він купив там багато квартир у Мінську", – сказав Хобленко у програмі "Футбольний формат".
Нагадаємо, Хобленко виступав за Динамо Брест з липня 2018-го по січень 2020 року.
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