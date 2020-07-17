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"Барса, посунься!": Мілевський оригінально відсвяткував чемпіонство Реала

08:27 - Читать на русском
"Барса, посунься!": Мілевський оригінально відсвяткував чемпіонство Реала
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський продовжує самовіддано вболівати за мадридську команду.

Український легіонер брестського Динамо Артем Мілевський продовжує перебувати на карантині через спалах COVID-19 у білоруській команді. Наявність вільного часу дозволяє нападнику насолоджуватись європейським футболом.

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На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Артем опублікував відео, на якому вболіває та підтримує мадридський Реал. "Барса, посунься" – співає Мілевський, кружляючи у танці і демонструючи емблему мадридського Реала на своїй футболці.

Нагадаємо, напередодні підопічні Зідана за тур до фінішу Ла Ліги достроково стали чемпіонами Іспанії.

Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення

blog_ava
Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення
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Теги
Світ Артем Артем Мілевський Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Відеоновини Динамо Брест Динамо Брест коронавірус
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