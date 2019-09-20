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Нойок забив 6-й гол в сезоні за Динамо Брест – команда продовжує йти в лідерах

22:00 624 Читать на русском
Нойок забив 6-й гол в сезоні за Динамо Брест – команда продовжує йти в лідерах

Динамо Брест перемогло Городею в 22-му турі чемпіонату Білорусі та продовжує лідирувати в турнірній таблиці. Олександр Нойок забив один з голів своєї команди.

Чемпіонат Білорусі, 22-й тур

Городея – Динамо Брест – 1:3

Голи: Архіпов, 64 – Савицький, 14, Нойок, 54, Гордійчук, 77

Вилучення: Вітус, 87

Динамо Брест без проблем перемогло Городею в 22-му турі чемпіонату Білорусі. Олександр Нойок забив переможний м'яч – це 6-й гол українця в сезоні.

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Артем Мілевський відіграв весь матч, а Олексій Хобленко вийшов на поле наприкінці поєдинку. Останні хвилини динамівці догравали в меншості, проте це не вплинуло на підсумковий результат.

Динамо Брест набрало 54 очки та лідирує в чемпіонаті. У БАТЕ на 5 очок менше, але є гра в запасі.

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Світ Українці за кордоном Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський Олександр Нойок Олександр Нойок Білорусь Олексій Хобленко Олексій Хобленко
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