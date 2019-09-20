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Нойок забил 6-й гол в сезоне за Динамо Брест – команда продолжает идти в лидерах

22:02 24 Читати українською
Нойок забил 6-й гол в сезоне за Динамо Брест – команда продолжает идти в лидерах

Динамо Брест победило Городею в 22-м туре чемпионата Беларуси и продолжает лидировать в турнирной таблице. Александр Нойок забил один из голов своей команды.

Чемпионат Беларуси, 22-й тур

Городея – Динамо Брест – 1:3

Голы: Архипов, 64 – Савицкий, 14, Нойок, 54, Гордийчук, 77

Удаление: Витус, 87

Динамо Брест без проблем победило Городею в 22-м туре чемпионата Беларуси. Александр Нойок забил победный мяч – это 6-й гол украинца в сезоне.

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Артем Милевский отыграл весь матч, а Алексей Хобленко вышел на поле в конце поединка. Последние минуты динамовцы доигрывали в меньшинстве, однако это не повлияло на итоговый результат.

Динамо Брест набрало 54 очка и лидирует в чемпионате. У БАТЭ на 5 очков меньше, но есть игра в запасе.

Наші за кордоном. Дебют Селезньова, стабільні Яремчук та Хобленко, п’ята Олійника, жахи Дитятьєва

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Динамо Брест Динамо Брест Артем Милевский Артем Милевский Олександр Нойок Олександр Нойок Беларусь Алексей Хобленко Алексей Хобленко
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