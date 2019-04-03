Нойок: Україна та Білорусь – дві однакові країни, однаковий менталітет

Український хавбек Динамо Брест Олександр Нойок розповів про адаптацію у Білорусі.

"Я у Білорусі досить-таки багато часу. Я перейнявся білоруським менталітетом. Я розумію, що у мене український паспорт, але до білоруського життя я дуже звик. Поділу немає.

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У нас, в принципі, дві країни однакові – однаковий менталітет. Ніяких питань. Так, знаєте, через мою говірку жартують. Адже я "гекаю", але це нормально", – цитує Нойка Tribuna.com.

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Нагадаємо, Олександр Нойок виступає у Білорусі з березня 2016-го року, коли з харківського Металіста перейшов у Динамо Мінськ.