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Нойок: Україна та Білорусь – дві однакові країни, однаковий менталітет

06:30 234 Читать на русском
Нойок: Україна та Білорусь – дві однакові країни, однаковий менталітет
Олександр Нойок

Український хавбек Динамо Брест Олександр Нойок розповів про адаптацію у Білорусі.

"Я у Білорусі досить-таки багато часу. Я перейнявся білоруським менталітетом. Я розумію, що у мене український паспорт, але до білоруського життя я дуже звик. Поділу немає.

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У нас, в принципі, дві країни однакові – однаковий менталітет. Ніяких питань. Так, знаєте, через мою говірку жартують. Адже я "гекаю", але це нормально", – цитує Нойка Tribuna.com.

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Нагадаємо, Олександр Нойок виступає у Білорусі з березня 2016-го року, коли з харківського Металіста перейшов у Динамо Мінськ.

Теги
Світ Олександр Нойок Олександр Нойок Білорусь Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном
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