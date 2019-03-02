Мілевський та ще двоє українців здобули Суперкубок Білорусі, здолавши БАТЕ

Троє українців у складі Динамо Брест перемогли БАТЕ у матчі за Суперкубок Білорусі.

Суперкубок Білорусі

БАТЕ – Динамо Брест – 1:3

Голи: Мукам, 49 (пен) – Лаптєв, 40, Філіпович, 74 (АГ), Савицький, 80

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БАТЕ зустрічалось з Динамо Брестом у матчі за Суперкубок Білорусі. У складі гостей на поле вийшли троє українців: Артем Мілевський, Олександр Нойок та Олексій Хобленко. Двоє перших вийшли з перших хвилин, останній з’явився на поля наприкінці матчу.

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Команда українців забила наприкінці першого тайму, але вже на початку другого чемпіон Білорусі відновив паритет, але голи на 74-ій та 80-ій хвилинах принесли перемогу брестській команді.