Півзахисник Олександр Нойок продовжить кар'єру в Атирау, повідомляє прес-служба казахського клубу.

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Умови та терміни угоди не повідомляються, однак за інформацією ЗМІ, угода розрахована до кінця поточного сезону. У новій команді Олександр гратиме під номером "55".

До слова, останнім клубом 30-річного українця був Маккабі Бней-Рейне (15 матчів у всіх турнірах без результативних дій), який він покинув 26 січня.

Нагадаємо, Нойок за свою кар'єру встиг пограти за Шахтар, Говерлу, Металіст, донецький Металург, брестські Динамо та Рух, Динамо Мінськ, російський Оренбург та кіпрський Аполлон. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

Атирау минулого сезону фінішував на 11-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Казахстану.

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