Голкіпер Євген Гриценко продовжить кар'єру у Равшані, повідомляє прес-служба таджицького клубу.

Шахтар намагається поцупити вінгера з-під носа колишньої команди Йовічевіча

28-річний футболіст уклав з новою командою угоду терміном на один рік.

Нагадаємо, Гриценко – вихованець Шахтаря, в якому розпочав професіональну кар'єру у 2012 році. За основу не провів жодного матчу, виступаючи переважно за дубль. В сезоні 2018/19 відправлявся в оренду у Маріуполь. У листопаді 2022-го перейшов у вірменський Ван, який покинув 9 лютого. Провів три матчі за молодіжну збірну України. Transfermarkt оцінює його у 75 тисяч євро.

До слова, Равшан минулий сезон у чемпіонаті Таджикистану завершив на другій сходинці.

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