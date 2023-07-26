У минулому сезоні Марсель під керівництвом Ігора Тудора грав майже всі матчі за схемою 3-4-2-1. Марселіно планує перебудувати команду на 4 захисники, використовуючи 4-4-2 без м'яча та 4-2-3-1 в атаці.

Маліновський може покинути Марсель – на футболіста претендують клуби Серії А

Маліновському виділена роль "десятки" в цій схемі, повідомляє La Provence. Новий тренер спробує знайти краще застосування навичкам Руслана, який не вразив протягом перших шести місяців у Франції.

Українець допомагатиме форварду під час атак (на вістрі будуть чергуватися Обамеянг і Вітінья) і висуватиметься в першу лінію пресингу. Головним конкурентом стане Іліман Ндіає, якого Марсель от-от підпише з Шеффілд Юнайтед. Також плеймейкера можуть зіграти Харіт, Унаї та Гендузі.

Руслан приєднався до Марселя в січні цього року, коли перейшов з Аталанти за 10 мільйонів євро. В активі українця два голи та один асист у 23 матчах за провансальців у Лізі 1 та Кубку Франції.