У Руслана Малиновского будет шанс закрепиться в системе Марселино Гарсии Тораля, который возглавил Марсель.

В прошлом сезоне Марсель под руководством Игора Тудора играл почти все матчи по схеме 3-4-2-1. Марселино планирует перестроить команду на 4 защитника, используя 4-4-2 без мяча и 4-2-3-1 в атаке.

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Малиновскому выделена роль "десятки" в этой схеме, сообщает La Provence. Новый тренер попытается найти лучшее применение навыкам Руслана, который не впечатлил в первые шести месяцев во Франции.

Украинец будет помогать форварду во время атак (на острие чередуются Обамеянг и Витинья) и выдвигаться в первую линию прессинга. Главным конкурентом станет Илиман Ндиайе, которого Марсель вот-вот подпишет из Шеффилд Юнайтед. Также плеймейкера могут сыграть Харит, Унаи и Гендузи.

Руслан присоединился к Марселю в январе этого года, когда перешел из Аталанты за 10 миллионов евро. В активе украинца два гола и один ассист в 23 матчах за провансальцев в Лиге 1 и Кубке Франции.