Українець Руслан Маліновськй може повернутися в Італію. На футболіста претендують декілька клубів.

Один з лідерів збірної України Руслан Маліновський, який нині виступає в складі французького Марселя, може змінити клубну прописку найближчим часом.

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Як повідомляє журналіст Лусіано Савіано, українець має шанс повернутися в Італію – на Маліновського претендують декілька неназваних клубів з Серії А. Марсель готовий продати футболіста за 15 мільйонів євро.

Руслан приєднався до Марселя в січні цього року, коли перейшов з Аталанти за 10 мільйонів євро. На даний момент в активі українського півзахисника два голи та один асист у 23 матчах за "провансальців" у Лізі 1 та Кубку Франції.

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