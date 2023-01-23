Форвард Баварії Серж Гнабрі був помічений у Парижі, де наразі проходить тиждень високої моди "Fashion Week". Гравець вразив своїм відчуттям стилю та винахідливістю.

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Гнабрі позував перед камерами то з шовковою хусткою, то з величезною сумкою, то в об’ємному светрі. Нападник оновив свої сторінки в соцмережах, продемонструвавши вболівальникам свої епатажні образи.



В цьому сезоні Гнабрі з’являвся на полі у складі Баварії в Бундеслізі 16 разів. Нападник забив вісім голів та зробив чотири результативні передачі.

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