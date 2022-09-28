Боси Баварії визначились: у поганих результатах винуваті деякі гравці, а не тренер
Гравці, які виходять на поле з лави запасних, знаходяться під пильною увагою.
Керівництво Баварії очікує значного покращення від виступу гравців, тому що винні в основному вони, а не головний тренер Юліан Нагельсманн. Цю інформацію було чітко доведено усій команді перед міжнародною паузою. Про це повідомляє журналіст каналу Sport1 Керрі Гау.
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Гравці, що які виходять на поле з лави запасних – такі як Серж Гнабрі – перебувають під пильною увагою.
Щодо Гнабрі зазначається, що він не має проблем ані з Нагельсманном, ані зі своїми товаришами по команді. Проте вінгеру не подобається той факт, що він з'являвся у топ-матчах з гладбахською Борусією, Уніоном та Інтером лише на заміну.
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