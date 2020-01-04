"Новий Пірло" потрапив у коло інтересів одразу чотирьох топ-клубів

Півзахисник Брешії Сандро Тоналі може змінити клубну прописку вже у зимове трансферне вікно.

Сандро Тоналі зацікавив Інтер, Мілан, Ювентус та ПСЖ, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Зазанчається, що скаути парижан будуть присутні на завтрашній грі Брешії проти Лаціо. Додамо, що Transfermarkt оцінює 19-річного хавбека у 30 млн євро.

До слова, Тоналі провів 18 матчів у складі Брешії в поточному сезоні, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

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