Президент Брешії встановив захмарну ціну на Сандро Тоналі

Футбольний світ продовжує шокувати пересічних вболівальників шаленими сумами за гравців.

Президент італійської Брешії Массімо Челліно озвучив ціну на свого 19-річного таланта – півзахисника Сандро Тоналі. Функціонер оцінює його у щонайменше 300 млн євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Цікаво, що авторитетний портал Transfermarkt править за футболіста лише якихось 30 млн євро.

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Очевидно, Челліно, який виступає проти категоричного продажу Сандро, вирішив перестрахуватись і відлякати такою сумою потенційних покупців, адже навколо "нового Пірло" коршунами літають топ-клуби Європи. Серед них найчастіше згадуються італійські Мілан та Інтер, французький ПСЖ, англійські Челсі та Манчестер Сіті, а також дортмундська Борусія.

До слова, у поточному сезоні Тоналі провів вісім матчів у Серії А, забив один гол і віддав дві результативні передачі.

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