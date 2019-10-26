"Новий Пірло" неймовірним ударом зі штрафного забив дебютний гол в Серії А

Півзахисник Брешії Сандро Тоналі став автором одного з найкрасивіших голів у поточному сезоні.

У матчі 10 туру Серії А проти Дженоа 19-річний футболіст відкрив рахунок на 34 хвилині. Після удару Тоналі зі штрафного м'яч по неймовірній траєкторії залетів у дальню дев'ятку воріт голкіпера Дженоа Іонуца Раду.

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Щоправда, цей гол не вберіг Брешію від поразки. Підопічні Еудженіо Коріні пропустили три голи у другому таймі і покидають Геную без здобутих очок.

Зазначимо, що для Тоналі, якого в Італії давно порівнюють з Андреа Пірло, цей гол став дебютним в Серії А.

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