toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕСТ ХЕМ - ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СІТІ - АСТОН ВІЛЛА

"Новий Пірло" неймовірним ударом зі штрафного забив дебютний гол в Серії А

26 жовтня 23:45 206 Читать на русском
"Новий Пірло" неймовірним ударом зі штрафного забив дебютний гол в Серії А
Сандро Тоналі / ФК Брешія

Півзахисник Брешії Сандро Тоналі став автором одного з найкрасивіших голів у поточному сезоні.

66’ Кевін Агудело
75’ Крістіан Куаме
79’ Горан Пандев
 
Сандро Тоналі 34’
34’ Сандро Тоналі
66’ Кевін Агудело
75’ Крістіан Куаме
79’ Горан Пандев

У матчі 10 туру Серії А проти Дженоа 19-річний футболіст відкрив рахунок на 34 хвилині. Після удару Тоналі зі штрафного м'яч по неймовірній траєкторії залетів у дальню дев'ятку воріт голкіпера Дженоа Іонуца Раду.

Борусія Д готова завадити Ювентусу і топ-клубам АПЛ підписати "нового Пірло"

Щоправда, цей гол не вберіг Брешію від поразки. Підопічні Еудженіо Коріні пропустили три голи у другому таймі і покидають Геную без здобутих очок.

Зазначимо, що для Тоналі, якого в Італії давно порівнюють з Андреа Пірло, цей гол став дебютним в Серії А.

Сенсаційна зірка Прімери з галактичним асистом року: його успіх – урок для Луніна

blog_ava
Ірина Морозюк стала президентом аматорського клубу
26 жовтня
3557
Теги
Відеоновини Сандро Тоналі Сандро Тоналі Дженоа - Брешія Брешія Брешія Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
29
хв
Ліверпуль
18:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук