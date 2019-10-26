"Новий Пірло" неймовірним ударом зі штрафного забив дебютний гол в Серії А

Англія — 26 жовт 5081
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Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: Ярмоленко з асистом та високим балом, невдача кризових лондонців з найнуднішою командою АПЛ
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Зоря розгромила Ворсклу і піднялася на третє місце в УПЛУкраїна — 26 жовт 1144
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Манчестер Сіті розгромно обіграв Астон Віллу – божественний Стерлінг і тьмяні конкуренти ЗінченкаАнглія — 26 жовт 2203
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Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: онлайн-трансляція матчу з Ярмоленком у складі – як це булоАнглія — 26 жовт 2775
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Манчестер Сіті – Астон Вілла: пряма відеотрансляція матчу АПЛАнглія — 26 жовт 1480