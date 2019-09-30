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Борусія Д готова завадити Ювентусу і топ-клубам АПЛ підписати "нового Пірло"

06:30 364 Читать на русском
Борусія Д готова завадити Ювентусу і топ-клубам АПЛ підписати "нового Пірло"
Сандро Тоналі / фото із соцмереж

Півзахисник Брешії Сандро Тоналі потрапив в сферу інтересів дортмундської Борусії. На гравця притендують чимало інших клубів.

Борусія готова нав'язати боротьбу Мілану, Інтеру, ПСЖ, Челсі і Манчестер Сіті за право підписати контракт із 19-річним хавбеком, повідомляє Calciomercato.

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Зазначається, що головним претендентом на гравця є Ювентус. Туринці вже розпочали переговори з представниками футболіста. Il Mattino повідомляє, що президент Брешії Массімо Челліно виставив цінник у розмірі 30 мільйонів євро.

Сандро Тоналі – це футболіст, якого в Італії часто порівнюють з Андреа Пірло. Він вихованець Брешії, де і виступає зараз. У нинішньому сезоні він взяв участь в 5-и матчах Серії А, в яких записав собі в актив 2 гольові передачі.

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