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"Новый Пирло" невероятным ударом со штрафного забил дебютный гол в Серии А

26 октября 23:45 33 Читати українською
"Новый Пирло" невероятным ударом со штрафного забил дебютный гол в Серии А
Сандро Тонали / ФК Брешиа

Полузащитник Брешии Сандро Тонала стал автором одного из самых красивых голов в текущем сезоне.

66’ Кевин Агудело
75’ Кристиан Куаме
79’ Горан Пандев
 
Сандро Тонали 34’
34’ Сандро Тонали
66’ Кевин Агудело
75’ Кристиан Куаме
79’ Горан Пандев

В матче 10 тура Серии А против Дженоа 19-летний футболист открыл счет на 34 минуте. После удара Тонали со штрафного мяч по невероятной траектории залетел в дальнюю девятку ворот голкипера Дженоа Ионуца Раду.

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Правда, этот гол не уберег Брешию от поражения. Подопечные Эудженио Корини пропустили три гола во втором тайме и покидают Геную без заработанных очков.

Отметим, что для Тонали, которого в Италии давно сравнивают с Андреа Пирло, этот гол стал дебютным в Серии А.

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Сандро Тонали Сандро Тонали Дженоа - Брешия Брешия Брешия Италия Видеоновости
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