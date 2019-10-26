"Новый Пирло" невероятным ударом со штрафного забил дебютный гол в Серии А

Полузащитник Брешии Сандро Тонала стал автором одного из самых красивых голов в текущем сезоне.

В матче 10 тура Серии А против Дженоа 19-летний футболист открыл счет на 34 минуте. После удара Тонали со штрафного мяч по невероятной траектории залетел в дальнюю девятку ворот голкипера Дженоа Ионуца Раду.

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Правда, этот гол не уберег Брешию от поражения. Подопечные Эудженио Корини пропустили три гола во втором тайме и покидают Геную без заработанных очков.

Отметим, что для Тонали, которого в Италии давно сравнивают с Андреа Пирло, этот гол стал дебютным в Серии А.

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