Захисник Колоса Євгеній Новак отримав перелом лицьової кістки у матчі 5-го туру УПЛ проти Олександрії, повідомляє Футбол NEWS.

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Найближчим часом 32-річний футболіст буде прооперований. Про терміни відновлення поки не повідомляється.

Нагадаємо, травму оборонець отримав після зіткнення з італійським форвардом олександрійців Клаудіо Спінеллі.

До слова, у поточному сезоні Новак зіграв за Колос 4 матчі, в яких забив 1 гол.

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