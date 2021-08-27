Новак буде прооперований – захисник Колоса отримав перелом лицьової кістки
12:28 - Читать на русском
Тренерський штраб ковалівського клубу отримав невтішні новини з лазарету команди.
Захисник Колоса Євгеній Новак отримав перелом лицьової кістки у матчі 5-го туру УПЛ проти Олександрії, повідомляє Футбол NEWS.
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Найближчим часом 32-річний футболіст буде прооперований. Про терміни відновлення поки не повідомляється.
Нагадаємо, травму оборонець отримав після зіткнення з італійським форвардом олександрійців Клаудіо Спінеллі.
До слова, у поточному сезоні Новак зіграв за Колос 4 матчі, в яких забив 1 гол.
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